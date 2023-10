Homem procurado por tentativa de homicídio é preso no Distrito de Yolanda

João Aparecido Cardoso, 47 anos que estava foragido desde o dia 22 de outubro, suspeito de uma tentativa de homicídio foi preso na tarde desta sexta-feira (27).

A Polícia Militar recebeu informações de que o homem estava em um posto de combustíveis no Distrito de Yolanda, após a divulgação pelo Portal Ubiratã Online da foto do homem e fez a captura do foragido que agora fica a disposição da justiça.