PCPR divulga foto de foragido por tentativa de homicídio em Ubiratã

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga a foto de um homem, de 47 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 22 de outubro deste ano, em Ubiratã, na região Noroeste do Estado.

Na ocasião do fato, a vítima estava saindo para trabalhar quando foi abordado pelo indivíduo.

“Apuramos que após a abordagem a vítima e o suspeito tiveram uma discussão e, posteriormente, a vítima foi atingida no braço por golpes de arma branca. Em seguida, o homem observou pessoas se aproximando para impedir a ação e fugiu do local”, afirma a delegada da PCPR Laryssa Grandis.

A PCPR segue realizando diligências a fim de localizar o autor dos fatos.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 9741-4144 diretamente à equipe de investigação.