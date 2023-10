Motociclista morre e garupa fica gravemente ferido em colisão com ônibus na PR 573

Um gravíssimo acidente envolvendo uma moto e um ônibus foi registrado por volta das 18h00 deste sábado (28), na altura do KM13 da PR-573, trecho entre as cidades de Corbélia e Braganey.

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE E FIQUE BEM INFORMADO

O ônibus seguia de Corbélia para a cidade de Iguatu quando no final da subida da pedreira foi atingido em cheio por uma moto que transitava no sentido contrario. Segundo o condutor do coletivo, o condutor da moto perdeu controle na curva e acabou invadindo a pista contrária. Chovia muito no momento do acidente.

Socorristas do SAMU e Defesa Civil de Corbélia foram acionados para prestar atendimento no local mas o condutor da moto já estava em óbito, o outro ocupante com ferimentos gravíssimos foi imediatamente atendido e encaminhado para o PAM em Corbélia onde uma unidade de suporte avançado do SAMU de Cascavel foi chamada para o encaminhar para atendimento especializado no Hospital Universitário em Cascavel. Uma ambulância do município de Braganey também esteve no local auxiliando no atendimento.

Um outro veículo que seguia logo atrás também acabou atingindo a traseira do ônibus mas ninguém ficou ferido.

Equipes da Polícia Militar das cidades de Corbélia e Braganey também estiveram no local prestando atendimento e orientando o trânsito que ficou obstruído durante o atendimento e posteriormente liberado no sentido siga e pare. A Polícia Rodoviaria Estadual foi acionada e fez o registro da ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhada ao instituto médico legal em Cascavel.