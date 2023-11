Luxon é + Seguro: Faça um Seguro Residencial e proteja seu imóvel o tempo todo

Porque seu cantinho merece todos os cuidados

Você pode morar em uma casa, sobrado ou apartamento, próprio ou alugado, na cidade, na praia ou no campo. Com o Seguro Residencial da Luxon é + Seguro, seu lar fica protegido e ainda recebe um cuidado todo especial. Coberturas e serviços emergenciais 24h para sua tranquilidade e conveniência, com um excelente custo-benefício.

O seguro residencial é um produto com coberturas multirriscos, isto é, oferece um conjunto de seguros conjugados ou agrupados numa única apólice. Este tipo de seguro é destinado a residências individuais, como casas e/ou apartamentos utilizados como moradia habitual ou de veraneio.

Todo seguro residencial possui uma garantia básica (cobertura), que cobre os prejuízos provocados por incêndio, queda de raio e explosão.

A partir da garantia básica, existem outras adicionais que também podem ser contratadas, visando a complementar o seguro e proteger o imóvel contra outros riscos. Dentre estas, temos: roubo, desmoronamento, impacto de veículos, queda de aeronaves, vendaval, furacão, ciclone, chuva de granizo, danos elétricos, etc.

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

Faça – nos uma visita e saiba mais – Rua: Brasília, 747 – Centro

Telefones: (44) 3543 – 2630 / (44) 9 9142 – 3451

Acesse nosso site: www.luxonseg.com.br