Ubiratã: PRF aborda ônibus de torcedores do Boca Juniors e encontra excesso de passageiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou três ônibus de torcedores do Boca Juniors, que faziam o trajeto de Buenos Aires, na Argentina, para o Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (2).

Os veículos foram abordados na Unidade Operacional de Ubiratã (PR), na BR-369. Durante a fiscalização, foi constatado que a maioria dos passageiros não fazia o uso do cinto de segurança e que havia excesso de passageiros.

No total, 18 torcedores tiveram que ser transferidos para outro ônibus, que foi contratado pelos responsáveis pela viagem. Após a regularização da lotação excedente, os veículos seguiram viagem.

A Polícia Militar do Estado do Paraná também está trabalhando no acompanhamento dos veículos.