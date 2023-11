Caminhoneiro morre e três ficam feridos em engavetamento na BR 376

Um caminhoneiro morreu e outras três ficaram feridas em um engavetamento entre quatro caminhões no final da tarde desta quinta-feira (9) na BR-376, em Marialva, no norte do Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos caminhões tombou na pista e os demais acabaram sendo atingidos seguidamente. Além das quatro vítimas, uma quinta pessoa estava envolvida no acidente, mas negou atendimento.

O homem que morreu foi identificado como Wesley Almeida, de 21 anos. Duas pessoas ficaram em estado grave e outra com ferimentos leves.