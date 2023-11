Homem e executado com vários tiros em Campo Mourão

Nilson Parnaguara de 32 anos foi executado com disparos de pistola calibre 380. O crime ocorreu na rua Sabino Deitos no jardim Modelo em Campo Mourão.

De acordo com informações, Nilson estava em uma residência, quando uma motocicleta ocupada por duas pessoas chegou no local e chamou pela vítima, no momento em que a vítima saiu e veio até próximo do muro da residência, acabou sendo surpreendido por disparos, logo após os disparos os autores fugiram tomando rumo ignorado.

A equipe do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, chegou a ser acionado mas só puderam constatar o óbito.

A polícia militar realizou todo isolamento do local até a chegada da polícia civil, que coletou informações sobre o crime, logo após a perícia realizou todo trabalho técnico, recolhendo três(03 )cápsulas de pistola 380, e por final o instituto médico legal de Campo Mourão realizou o recolhimento do corpo para