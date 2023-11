Jovem morre em acidente na BR 369

João Victor da Silva Soares, de 22 anos, morreu em uma forte colisão entre veiculos na tarde desta segunda-feira (13), na BR 369, entre Mamborê e Juranda.

O jovem que é morador de Mamborê, conduzia uma VW Saveiro no sentido Cascavel a Mamborê quando rodou na pista e bateu com a traseira do carro em uma VW T-Cross que seguia sentido a Campo Mourão a Cascavel.

Dois ocupantes da T-Cross sofreram ferimentos considerados graves. O passageiro foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Pronto Socorro de Campo Mourão enquanto o condutor foi transportado pelo aeromédico, também encaminhado a Central Hospitalar de Campo Mourão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil de Mamborê e Policia Cientifica estiveram na cena do acidente para os trabalhos periciais e liberação do corpo de Soares ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão, para exame de necropsia.

As informações são site Cidade Destaque.

