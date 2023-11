Várias pessoas ficam feridas em acidente na BR 369

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na BR 369 próximo ao trevo de Mamborê e deixou várias pessoas feridas.

Segundo informações, uma caminhonete Ford F 1000, de Mamborê estava ocupada por alguns trabalhadores rurais na sua carroceria, momento em que seguia pela rodovia é reduziu a velocidade para entrar na estrada rural, quando foi atingida por um veículo Gol de cor vermelha, que seguia sentido Campo Mourão a Juranda, no mesmo sentido da caminhonete, com a força do impacto os trabalhadores que estavam na carroceria da caminhonete foram arremessados ao chão.

A colisão resultou em vários feridos, a caminhonete era ocupada por cerca de 06 pessoa, que sofreram ferimentos leves e graves.

Um homem teve um ferimento mais grave em sua cabeça, todos foram socorridos pela equipe da Secretaria de Saúde de Mamborê e equipe do Samu, sendo encaminhadas para atendimento médico no Hospital Municipal de Mamborê. O condutor do veículo Gol, sofreu um corte na cabeça, mas não corre riscos.

O trabalhador que teve o ferimento mais grave na cabeça, necessitou de atendimento avançado, sendo então solicitado o apoio da equipe Aérea Avançada do Samu, para atendimento e transporte da vítima para Hospital de maior porte em Campo Mourão, os demais feridos foram todos atendidos no Hospital Municipal de Mamborê. A Policia Rodovia Federal atendeu a ocorrência.

