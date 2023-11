Duas crianças ficam feridas em acidente no centro de Ubiratã

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada na tarde desta quarta-feira (15), na Avenida Carmem Ribeiro Pitombo, esquina com a Rua Paraná.

Segundo informações duas crianças ficaram feridas. Um menino consciente orientado, com escoriações membro inferior e uma menina consciente, orientada, com lesão no crânio, sendo encaminhada para exames médicos.

Envie notícias, vídeos, fotos, reclamações, denúncias e opiniões para o Portal Ubiratã Online através do Instagram ou dos nossos WhatsApp (44)) 9 9925 5244 / (44) 9 9830 8235.

Ubiratã Online – 14 anos no ar – 200 milhões de páginas/visitadas.

Informação com responsabilidade e credibilidade.