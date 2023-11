Azera é recolhido e drogas apreendida em abordagem na BR 369

No início da noite desta terça-feira (21), a Polícia Militar realizava patrulhamento na BR 369 quando avistou um Hyundai Azera prata, cujo condutor era um indivíduo já denunciado por envolvimento com entorpecentes.

O acompanhamento do veículo levou a uma abordagem já perímetro urbano de Corbélia. A abordagem revelou a presença de dois homens e uma mulher no veículo.

Buscas pessoais nos homens não resultaram em qualquer ilícito, mas ao conduzir a mulher até a sede da 3ª Cia para uma busca realizada por uma policial feminina, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína, envolta em plástico transparente, pesando 2.2 gramas.

Além disso, a consulta revelou que o condutor não possuía CNH, levando ao recolhimento do veículo ao pátio da 3ª Cia, juntamente com as notificações pertinentes.

Diante dos fatos, foi elaborado o Boletim de Ocorrência e um Termo Circunstanciado, abordando o uso de substância entorpecente e seu compartilhamento.

As partes envolvidas foram posteriormente liberadas após os procedimentos legais.

A ação demonstra o comprometimento da polícia na manutenção da ordem e combate ao tráfico de drogas na região