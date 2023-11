Rodovias de Campina da Lagoa com pavimento poliédrico serão recuperadas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está licitando a obra de recuperação da PR-471 e da PR-920 em Campina da Lagoa, região Centro-Oeste, em trechos com pavimento poliédrico. Serão atendidos 13,82 quilômetros das duas rodovias, com investimento previsto de R$ 1,31 milhão.

O edital inclui o trecho da PR-471 rumo ao Rio Piquiri, até o início do revestimento primário, onde também fica o entroncamento com a PR-920, rodovia de acesso ao distrito de Bela Vista do Piquiri. Após concluída a licitação, com contrato assinado, os serviços terão prazo de execução de 365 dias corridos.

A PR-471 é utilizada para o escoamento da produção agropecuária, fazendo ligação direta com a BR-277, em Guaraniaçu, e sendo parte da rota para a BR-369, em Ubiratã, além de ser usada por moradores para acesso aos serviços públicos na sede do município.

A obra prevê a remoção manual das pedras do pavimento poliédrico, recomposição do colchão de argila sob o mesmo, reassentamento ou substituição das pedras, daí o rejunte e compactação do pavimento. A estimativa é de reaproveitar 70% das pedras existentes na rodovia, trocando as demais, já danificadas, por pedras novas.

Para lidar com águas das chuvas, estão previstos os serviços de desconfinamento lateral de bordo com motoniveladora, em que é retirada uma cada superficial de solo dos espaços imediatamente ao lado do pavimento, a limpeza e desobstrução de bueiros de concreto simples, e a limpeza e recomposição de caixas de contenção, ao longo dos dois trechos.

Com isto serão solucionados todos os afundamentos, desníveis, buracos e demais danos existentes na pista, além de torna-la menos vulnerável à ação da chuva.

ENVELOPES

A licitação acontece na modalidade Concorrência Pública, em que é declarada vencedora a empresa que apresentar a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública e que tiver sua documentação habilitada.

A abertura dos envelopes de preços está marcada para o dia 15 de dezembro, na sede da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, em Maringá. Na sequência, a comissão de licitação da superintendência vai publicar um resultado da análise destas propostas, já classificando as participantes para a etapa seguinte, abertura de envelopes com documentos.

AEN/PR