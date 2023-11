Incêndio criminoso destrói casa e barracão em propriedade rural de Cafelândia

m incêndio criminoso destruiu uma casa e um barracão com maquinários agrícolas em uma propriedade rural próxima à localidade de Central Santa Cruz, em Cafelândia na madrugada de sexta-feira (24).

SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros de Cascavel foram mobilizados, mas quando as equipes chegaram ao local o fogo já havia consumido por completo o barracão, onde havia galões de óleo diesel, maquinários agrícolas e também placas de energia solar que seriam instaladas na propriedade. Apenas uma pá carregadeira pode ser salva pelos funcionários.

Uma casa de lazer também foi completamente destruída por outro incêndio. O imóvel fica localizado a cerca de 100 metros do barracão e era construído, em sua maioria, em madeira, o que facilitou para que as chamas se alastrassem rapidamente.

Além da distância, os bombeiros precisaram enfrentaram uma estrada rural tomada pelo barro, fazendo com que perdessem agilidade até a chegada ao local do incêndio. Com o fogo controlado, os militares realizaram o rescaldo para garantir que as chamas não voltassem a se alastrar.

A Polícia Militar foi chamada para registar um boletim de ocorrência, uma vez que o proprietário afirma ser criminoso o incêndio. Funcionários da fazenda relataram que um indivíduo em uma caminhonete foi visto deixando o local momentos após as chamas se espalharem. O autor do crime desligou o fornecimento de energia elétrica da propriedade antes de atear fogo no barracão e na casa.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Segundo a PM, o proprietário não tem suspeitas de quem poderia ter provocado o incêndio, nem a motivação.

Fonte: Catve