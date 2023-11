20 municípios da COMCAM tem saldo positivo de emprego; Ubiratã está negativo

Dos 25 municípios da região da COMCAM, 20 registraram saldo positivo de emprego nos primeiros 10 meses deste ano. É o que mostra o Caged divulgado esta semana pelo Ministério do Trabalho.

Juntos, essas 20 cidades criaram 1.935 postos de trabalho. Já as cinco negativas perderam 165 empregos.

Ubiratã aparece com saldo negativo na 24° com – 32. Campo Mourão lidera na região com saldo de 1.125 de janeiro a outubro. Em seguida vêm Iretama (194) e Fênix (157).

Ranking regional

1) Campo Mourão 1.225

2) Iretama 194

3) Fênix 157

4) Campina da Lagoa 91

5) Araruna 74

6) Barbosa Ferraz 47

7) Luiziana 37

8) Engenheiro Beltrão 32

9) Nova Cantu 27

9) Quinta do Sol 27

11) Farol 24

12) Terra Boa 22

13) Quarto Centenário 19

14) Corumbataí do Sul 16

15) Juranda 12

16) Rancho Alegre do Oeste 11

17) Roncador 10

18) Peabiru 7

19) Mamborê 2

20) Boa Esperança 1

21) Moreira Sales -9

22) Altamira do Paraná -21

22) Janiópolis -21

24) Ubiratã -32

25) Goioerê -82

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho