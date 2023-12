Operação da PF para desmantelar célula de facção criminosa enraizada em Cafelândia é deflagrada

A Polícia Federal, com o apoio da Agência de Inteligência do 5º do Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, deflagrou na manhã de sexta-feira (1) a Operação Apeatã, com o objetivo de desmantelar célula da organização de uma facção criminosa enraizada em Cafelândia, no Oeste do Paraná, responsável pela prática de diversos homicídios e pelo comando do tráfico de drogas local.

O grupo elevou significativamente o índice de homicídios cometidos na cidade, tornando-o próximo dos índices encontrados nas cidades mais violentas do País (60,7 mortes por 100 mil habitantes).

Cerca de 60 policiais federais, com apoio da PM, cumprem três mandados de prisão preventiva e outros oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Cafelândia e um em Foz do Iguaçu.

Além da prática de homicídios, os criminosos costumavam infligir castigos e torturas àqueles que contrariavam os interesses da facção. Também se apurou que os familiares costumavam alertá-los acerca da presença de integrantes das forças de segurança pública na região.

ATUALIZAÇÃO

No final da manhã, a Polícia Federal atualizou os resultados das apreensões realizadas durante a aperação. Foram apreendidos:

05 celulares

03 balanças de precisão

01 pistola calibre 9mm

01 pistola calibre 380 com numeração suprimida

01 pistola calibre .40

02 munições calibre .50

04 munições calibre 762×51 mm

55 munições calibre 380

30 munições calibre .40

54 munições calibre 9mm

575 gramas de maconha

405 Gramas de Crack

diversas embalagens e anotações vinculadas ao tráfico de drogas