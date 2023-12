Policia Militar apreende armas e munições em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa recebeu uma denúncia anônima sobre um homem que estaria ostentando uma arma de fogo em via pública e que utilizava um veículo Ford/ Corcel azul.

Em consulta no sistema sespintranet, foi possível identificar o proprietário e também seu possível endereço. Após tomar conhecimento sobre as roupas que estaria vestindo, sua aparência e sua possível localização, foi realizado diligências a fim de localizá-lo. Em um bar onde o procurado costuma ir, o proprietário informou que ele tinha acabado de sair com seu possível filho em um veículo uno branco, que possivelmente teria deslocado para sua residência.



No local, a filha do homem, indagada sobre seu pai e informada sobre a denuncia, informou que não sabia onde ele estaria, mas que seria possível realizar buscas na residência, haja vista que, segundo ela, não compactua com atitudes ilícitas. Diante da cooperação e prezando pela legalidade, os policiais informaram sobre seu direito à inviolabilidade do domicílio, bem como apresentaram termo para busca domiciliar, em que ela concordou em assinar a fim de permitir a entrada dos policiais para fazer a busca na residência.

Foi encontrado embaixo do colchão um revolver, calibre 22, municiado com seis munições, uma caixa ao lado com mais trinta munições calibre.22 cbc. Também foram localizadas armas brancas: um facão e uma faca, também utilizadas pelo homem a fim de proferir ameaças a terceiros.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a apreensão de todo material e encaminharam para delegacia de Campina da Lagoa para as providências cabíveis, uma vez que o autor não foi localizado.

Fonte: 11º BPM