Idoso é preso após furtar celular em pizzaria de Campina da Lagoa

Um idoso, de 71 anos de idade, foi preso após entrar em uma pizzaria, em Campina da Lagoa, e furtar um telefone celular que estava em cima de uma das mesas. A identidade do autor do crime não foi revelada.

A equipe da Polícia Militar (PM) foi comunicada, pelo escrivão da Polícia Civil, de que um empresário da cidade havia registrado um boletim de ocorrência de furto. Ele repassou também as provas, com as câmeras de segurança do local, que teriam registrado o suspeito levando o objeto.

Em seguida, os policiais fizeram diligências pela cidade, quando avistaram um senhor, com as mesmas características do vídeo, sentado do lado de fora de uma residência na Rua Cecílio Bezerra. O suspeito foi abordado e perguntado pela PM se esteve na referida lanchonete. O acusado confirmou.

Já quando foi questionado sobre o celular, ele se recusou a responder. Após os militares mostrarem o vídeo para o idoso, em que é possível reconhecê lo, ele admitiu ter pegado o aparelho e levado à sua casa. Diante dos fatos, o autor do furto recebeu voz de prisão e foi conduzido pela PM, juntamente com o celular, para a deleg