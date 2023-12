Mensagem do AÇOUGUE DO DECI

São os votos do AÇOUGUE DO DECI – Carnes de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Aos domingos temos frango e carne assada. Av. João Pipino 1129, tel. (44) 9 9945 7047, a todos seus clientes e amigos.

(Deseje Feliz Natal e Próspero Ano Novo para seus clientes e amigos 9 9142 1743 -ubirataonline.com.br).