Homem é preso com moto adulterada em Ubiratã

A policia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento no centro da cidade quando se deparou com

uma moto, CG 125 de cor preta, sem placa e decidiu fazer a abordagem.

Após a conferência do chassi e do número do motor, foi constatado uma visível adulteração em uma das letras. Perguntado para o condutor se ele tinha ciência sobre a adulteração, o mesmo disse que não e disse também que comprou a moto de um senhor, que disse que não haveria problemas andar com a moto no estado que estava, desde que ele andasse certo.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou o veículo e conduziu o condutor para a Delegacia de Policial Civil de Campina da Lagoa.