Mensagem do BONIATTI ATACADISTA

Mensagem do BONIATTI ATACADISTA – O Maior da Região. É a melhor opção para comerciantes que desejam encontrar tudo em um só lugar. Variedades de produtos, com a qualidade e o ótimo preço que você já conhece. Vendas no atacado e varejo. Av. Nilza de O. Pipino 546, Atendimento de segunda a sábado das 8:30 as 21:00 Horas e Domingo das 9:00 as 13:00 horas, a todos seus clientes e amigos.

(Deseje Feliz Natal e Próspero Ano Novo para seus clientes e amigos 9 9142 1743 – ubirataonline.com.br).