Homem faz uso de substância psicoativa, mantem filho fechado a força e acaba preso em Ubiratã

Militar de Ubiratã foi acionada por uma mulher que relatou que seu ex-convivente, estaria com seu filho e o mantinha fechado à força.

No local, os policiais entraram em contato com a mãe do homem e ela informou que ele estaria sob efeito de substância psicoativa, mas não soube informar qual.

Ela franqueou a entrada da equipe na residência, porém, o homem havia bloqueado a porta com um sofá, sendo necessário uso de força para abri-la. Quando a equipe adentrou a residência, foi possível visualizar o autor com a criança no colo. Foi realizada a verbalização com o autor, mas ele começou a arremessar objetos (utensílios de cozinha) contra a equipe e também começou a realizar ameaças e desacatar os.

Em certo momento, ele virou de costas, sendo feito uso de força física (técnica de imobilização) e retirado a criança de perto dele.

Então começou a resistir ativamente, sendo necessário que os dois policiais utilizassem de força para a contenção.

Enquanto a equipe policial coletava informações das partes e orientava os mesmos, a todo o momento o autor desacatou e ameaçou os policiais. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa para confecção do laudo de lesões

corporais e posteriormente para a delegacia de polícia para

demais procedimentos.