Mega da Virada 2023: prêmio de R$ 570 milhões precisaria de mais de 30 caminhonetes para ser transportado

A Mega da Virada tem prêmio estimado de R$ 570 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso do próximo dia 31 de dezembro. Esse é o maior valor da história do concurso especial, mas em dinheiro, você sabe quanto significaria um prêmio tão volumoso quanto esse?

Conforme analogia feito por um professor a pedido da Caixa, considerando uma caminhonete com capacidade de carga de 900 litros, seria possível carregar mais de 88.640 notas de R$ 200 em sua carroceria, o que totalizam R$ 17,7 milhões em notas, uma em cima da outra. Assim, são necessários 32 caminhonetes para transportar os R$ 570 milhões.

O valor de um jogo simples para a Mega da Virada, marcando seis dezenas das 60 disponíveis no volante, é de R$ 5.

