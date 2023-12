Venezuelano é preso com simulacro em Nova Aurora

A Polícia Militar de Nova Aurora foi acionada pelo segurança da Praça dos Pioneiros o qual relatou q no local havia um homem de nacionalidade venezuelana armado.

No local os policiais avistaram o homem saindo do banheiro. Dada voz de abordagem ao masculino foi indagado sobre a arma em questão, o mesmo disse que não havia nenhuma arma. A equipe fez buscas no local e obteve êxito em encontrar um simulacro no banheiro da praça.

O homem e o objeto encaminhados para a Polícia Civil.