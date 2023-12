Imagens Fortes: Ciclista morre após ser atropelada e arremessada por carro no Paraná

O atropelamento aconteceu no fim da tarde de terça-feira (26), quando três amigas pedalavam na estrada municipal que liga Nova Santa Rosa ao Distrito de Alto Santa Fé.

Carla Kroning e as outras duas mulheres pararam às margens da estrada para tomarem água e assim que se preparam para retomar o percurso aconteceu o acidente.

No vídeo dá para ver que Carla é a pessoa que está no meio do trio e é atropelada pelo motorista do Gol, logo após ele passar pelo ponto que é conhecido como “curva dos açudes”.

Pela imagem é possível notar a força do impacto, o corpo e a bicicleta da vítima são carregados no capô do carro e arremessados após 40 metros de distância de onde aconteceu a batida. O para-brisa do veículo ficou totalmente destruído.

No momento em que a mulher, de 42 anos, foi socorrida, estava inconsciente e não apresentava sinais vitais, as equipes médicas apenas puderam confirmar a morte no Hospital Bom Jesus.

O motorista também foi levado ao hospital, ele sofreu machucados leves. A Polícia Militar foi acionada para realizar o teste do etilômetro, mas como ele estava no hospital não puderam realizar o teste.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: Catve

