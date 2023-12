Rodas e pneus de veículos apreendidos pela polícia são furtados em Campina da Lagoa

Um Senhor informou a equipe da Policia Militar de Campina da Lagoa, que trabalha em uma instalação da Prefeitura Municipal, local esse onde ficam armazenados alguns veículos apreendidos pela Polícia Militar de Campina da Lagoa.

Relatou que na data de 26 de dezembro, percebeu que veículos do local haviam sido mexidos e faltavam peças como rodas e pneus, foi deslocado até o local onde foi confirmando o fato, sendo observado dois veículos, uma Fiat palio cor preta, e uma Chevrolet Captiva cor preta, ambos os veículos sem as quatro rodas, o trabalhador relata que o local não possui câmeras de vigilância e não fica ninguém durante a noite e finais de semana, diante dos fatos a situação foi registrada e repassada a delegacia local para as providências cabíveis.

Fonte: 11º BPM