Corpo de rapaz desaparecido em Corbélia é encontrado após 42 horas de buscas intensas

O município de Corbélia, no oeste do Paraná, viveu momentos de angústia e mobilização desde o desaparecimento de Alexson Moreira, ocorrido cerca de 42 horas atrás nas águas do Rio Tesouro.

As equipes de resgate, compreendendo efetivos do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Corbélia e uma equipe especializada do Gost “Grupo de Operações e Socorro Tático” do Corpo de Bombeiros de Curitiba, dedicaram incansáveis esforços para localizar o jovem. Após 40 horas de buscas contínuas, que envolveram até mesmo o emprego de cães especializados na operação, o corpo de Alexson foi encontrado pela equipe de resgate a aproximadamente 1000 metros do ponto onde ele foi visto pela última vez.

Amigos e familiares, unidos na esperança de encontrar o jovem, também participaram ativamente nas operações de busca. A descoberta do corpo foi comunicada às autoridades, resultando no acionamento das equipes da Polícia Civil, Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

O desfecho trágico desta busca mobilizou a comunidade, ressaltando a importância da solidariedade em momentos difíceis e reforçando a necessidade de medidas preventivas para evitar incidentes como este às margens do Rio Tesouro.

Fonte: Portal Corbélia