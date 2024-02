PM apreende contrabando em veículo em Posto de Gasolina de Juranda

Uma equipe da Policia Militar de Juranda, ao parar em um posto de combustíveis da cidade para abastecer a viatura, acabou fazendo o flagrante de um veículo transportando produtos contrabandeados do Paraguai.

Duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia. A ocorrência foi registrada por volta das 15:00h desta segunda-feira, 19. Enquanto um dos integrantes da equipe utilizava o banheiro do estabelecimento, o outro policial ouviu uma conversa entre um homem e uma mulher com o seguinte conteúdo: “a polícia está aqui”, “não vai lá perto do carro não”.

Logo em seguida, os policiais visualizaram um homem trajando camiseta preta e boné. Ao sair do banheiro, a equipe fez uma busca no posto e localizou os dois suspeitos: um homem com camiseta preta e boné, e uma mulher.

Os dois estavam saindo do posto com um veículo com placas do estado de São Paulo, em alta velocidade. A equipe policial realizou acompanhamento tático, e conseguiu fazer a abordagem.

O casal e o veículo foram levados para a delegacia, onde foram encontrados no carro, 3 aspiradores Xiaomi; dois nintendo Swicth; 6 Ipad; 15 Echodot e 10 Firetv. A mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal de Cascavel. O casal foi liberado para seguir viagem.

Fonte: Tá Sabendo