Jovem é morto a tiros em Campo Mourão

Um jovem foi executado a tiros na madrugada desta segunda feira 26, na rua Ana André no Jardim Sol Nascente em Campo Mourão.

De acordo com informações, a vítima identificada como João Marcos da Silva Barbosa de 25 anos, estava em uma edícula participando de uma festa de aniversário, no momento em que o mesmo deixava o local para ir embora, a vítima entrou dentro do veículo, foi quando uma moto ocupada por duas pessoas passou pelo local onde segundo relatos de pessoas que participavam da festa, um dos ocupantes da moto efetuou dois disparos de arma de fogo, acertando a vítima.

Uma equipe do corpo de Bombeiros foi acionada para o local, chegando lá, não puderam fazer mais nada, o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, foi acionado para constatar o óbito.

A polícia militar realizou todo isolamento na área do crime, até a chegada da polícia científica que fez todo o trabalho técnico, e logo após o corpo foi recolhido ao instituto médico legal ( IML) de Campo Mourão.

Equipes da polícia civil, estiveram no local coletando informações para traçar uma linha de investigação, e chegar até o autor do disparos que ceifou a vida de João Marcos.

Com esse crime Campo Mourão chega ao 4º homicídio deste ano de 2024.

Redação/ Imagens – Repórter Carlos Dutra