Três são presos por tráfico de drogas em Cafelândia

https://www.instagram.com/p/C4Rz7JpO1tB/?igsh=MWFuZDhjdDZtdTRuMg==

A Polícia Militar de Cafelândia realizava patrulhamento pela Rua Presidente João Goulart, quando avistou um indivíduo na parte de dentro de um terreno escorado na porta de uma residência como se tivesse esperando algo, sendo que o local é um possível ponto de comercialização de entorpecentes, de modo que há denúncias de tráfico no local.

Sendo assim a equipe retornou para realizar a abordagem e o indivíduo evadiu-se ao ver a equipe, tomando rumo ignorado.

Desse modo, a equipe realizou a abordagem aos indivíduos, os quais estavam dentro da residência, sendo que em busca pessoal nada foi encontrado, porém ao realizar a busca na residência foram encontradas porções de substâncias análoga a maconha e cocaína, de modo que havia algumas porções que estavam sendo preparadas para comercialização. Além disso, foi encontrado um simulacro de arma de fogo no local.

Quase no término da abordagem, chegou um terceiro indivíduo no local que também foi conduzido com os demais para que fossem tomadas as medidas de polícia judiciária.

Foram apreendidos 48g de substância análogas a cocaína, mais 00,6g fracionadas em duas porções para comercialização, além de 277g de substância análoga a maconha e mais 36g divididas em 4 porções da mesma substância, uma balança de precisão, pequena quantidade em dinheiro e dois celulares.

PMPR*

5°CRPM

31°BPM

3ªCIA / 2°PEL CAFELÂNDIA

RPA

Polícia Militar do Paraná

