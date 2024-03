Corpo de motociclista é encontrado em Campina da Lagoa

O corpo de um motociclista foi encontrado na tarde deste domingo (10), em Campina da Lagoa, em uma mata anexo a Rodovia PR 364 sentido a Sales de Oliveira.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, populares localizaram o corpo que já estava com forte cheiro.

No local foi localizado uma motocicleta de cor azul que era conduzida pelo homem, que estava de bruços, com uma mochila nas costas e com capacete na cabeça. Possivelmente ele teria sofrido um acidente por volta de uns dois dias. No local havia indícios de colisão e queda. Ele possivelmente perdeu o controle e acabou caindo na canaleta, vindo a falecer.

A Polícia Militar foi acionada e também o Instituto Médico Legal de Campo Mourão para fazer a remoção e identificação da vítima.

