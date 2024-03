Homem morre após ser picado por aranha no Rio Piquiri

https://www.instagram.com/p/C4yyJfrpATV/?igsh=OWRhNjA4cXVqbzR6

https://www.instagram.com/p/C4yyJfrpATV/?igsh=OWRhNjA4cXVqbzR6

Um morador de Moreira Sales morreu na madrugada de quarta-feira, 20, na Santa Casa de Goioerê, depois de supostamente ter sido picado no braço por uma aranha marrom enquanto ele pescava no Rio Piquiri.

Conforme informações de familiares, Orlando Cercunvis, 77 anos, morador da rua Mario Marangoni no centro de Moreira Sales, estava pescando no Rio Piquiri no dia 12 de março (terça-feira da semana passada), quando teria sido picado pela aranha.

Dois dias depois ele começou a passar mal e procurou ajuda médica. O caso se agravou e quando realizado o teste para saber se ele realmente tinha sido picado pela aranha, já havia se passado muito tempo e o resultado ficou prejudicado.

Na causa da morte consta como choque cardiogênico, mas os familiares afirmam que todos os sintomas surgiram após a suposta picada da aranha. Orlando Cercunvis foi sepultado na tarde de quarta-feira no cemitério de Moreira Sales.

(Foto Ilustrativa).

Fonte: Goionews