CORPO FECHADO OU OS ATIRADORES RUIM DE SERVIÇO? (Imagens impressionantes)

Jovem é atropelado duas vezes e baleado nesta segunda-feira (15)

Na manhã desta segunda-feira, 15 de abril de 2024, por volta das 09h:30min, socorristas do Siate de Foz do Iguaçu foram acionados para deslocarem até a Rua Platão, atrás da Cadeia Pública Laudemir Neves, no Jardim Atlantis, para darem atendimento a uma vítima der atropelamento, seguido de FAF (ferimento por arma de fogo).

Diante das informações, para o local foi enviado uma ambulância do Siate e o apoio médico. Socorristas do Siate deram atendimento a vítima identificada como sendo Luiz Henrique de Almeida, de 22 anos de idade, que apresentava além dos ferimentos do atropelamento, dois ferimentos por arma de fogo, sendo um tiro no braço e outro na face.

Segundo informações três pessoas que estariam em um veículo VW / Fox, quando a vítima foi atropelado em via pública, sendo que a vítima correu, sendo perseguido e baleado. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Pronto Socorro do Hospital Municipal.

FONTE – Jovem é atropelado e baleado no Jardim Atlantis em Foz do Iguaçu

FONTE – FOZ URGENTE/PLANTÃO MARINGÁ

