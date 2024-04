A importância da governança de dados no ambiente corporativo

Na era digital, onde grandes volumes de dados são gerados a cada segundo, a capacidade de uma organização de gerir eficientemente esses dados determina não apenas sua eficiência operacional, mas também sua sustentabilidade a longo prazo.

A governança de dados surge como um pilar essencial neste contexto, servindo como a espinha dorsal para a gestão segura e eficaz das informações corporativas. Este conceito abrange uma ampla gama de práticas, políticas e procedimentos destinados a garantir o acesso, a precisão, a privacidade e a segurança dos dados ao longo de seu ciclo de vida.

Com a crescente complexidade das infraestruturas de TI e a intensificação das normas regulatórias globais, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil, torna-se crucial para as empresas implementarem uma estrutura de governança de dados robusta.

Este artigo irá detalhar por que a governança de dados é vital para qualquer empresa moderna, destacando os riscos associados à negligência dessa prática e explorando as estratégias para uma implementação eficaz.

Definição de governança de dados

Governança de dados é o conjunto de processos, políticas, padrões e métricas que garantem a eficácia e a proteção da informação em uma organização. O objetivo principal da governança de dados é garantir que os dados sejam precisos, acessíveis, consistentes e protegidos.

Ela envolve a gestão da disponibilidade, usabilidade, integridade, segurança e privacidade dos dados, englobando também as pessoas, processos e tecnologia que impactam diretamente o tratamento e a proteção dessas informações.

Por que a governança de dados é crucial?

Conformidade e regulação

Em um mundo onde as regulamentações de dados estão se tornando cada vez mais rigorosas — como GDPR na Europa, LGPD no Brasil, e CCPA na Califórnia — a governança de dados ajuda as empresas a cumprir com essas normas, evitando multas e danos à reputação. Ela estabelece políticas claras sobre como os dados devem ser coletados, armazenados, usados e destruídos.

Segurança dos dados

A segurança é uma das principais preocupações em qualquer estratégia de dados. A governança de dados implementa políticas de segurança que protegem os dados contra acessos não autorizados, perda ou danos. A definição de quem pode acessar quais dados e em quais circunstâncias é fundamental para manter a integridade e confidencialidade das informações corporativas.

Qualidade dos dados

Dados de má qualidade podem levar a decisões empresariais erradas. A governança de dados garante que os dados sejam precisos e confiáveis, estabelecendo padrões de qualidade e procedimentos de auditoria regular para identificar e corrigir falhas.

Eficiência operacional

Ao padronizar os processos de manuseio de dados, a governança de dados elimina redundâncias e otimiza o uso de recursos, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional. Ferramentas e procedimentos padrão facilitam a integração de novos sistemas e processos, bem como a formação de novos funcionários.

Gestão de mudanças

À medida que as empresas crescem e evoluem, também cresce a complexidade de seus dados. A governança de dados fornece um framework que suporta a gestão de mudanças, permitindo que as organizações se adaptem de forma mais eficaz a novos regulamentos, mercados e tecnologias.

Governança de dados e recuperação de dados

Num cenário onde a perda de dados pode ocorrer devido a falhas humanas, ataques cibernéticos ou desastres naturais, ter uma política robusta de governança de dados é essencial.

Empresas como a Digital Recovery, que são especialistas na recuperação de dados, destacam a necessidade de políticas sólidas de backup e recuperação como parte integral da governança de dados. Implementar tais políticas não apenas minimiza o risco de perda de dados, mas também assegura uma recuperação rápida e eficaz em caso de incidentes.

Implementação de governança de dados

Assessing needs and setting goals

O primeiro passo na implementação de uma governança de dados eficaz é avaliar as necessidades específicas da empresa e estabelecer objetivos claros. Isso pode incluir melhorar a segurança dos dados, aumentar a qualidade dos dados ou garantir conformidade regulatória.

Desenvolvimento de políticas

Com base nesses objetivos, as empresas devem desenvolver políticas detalhadas que abordem todos os aspectos do ciclo de vida dos dados. Isso inclui quem pode acessar os dados, como os dados podem ser usados, e quando devem ser descartados.

Tecnologia e ferramentas

A escolha da tecnologia adequada é crucial. Soluções de software de governança de dados podem ajudar a automatizar muitos dos processos necessários, desde o controle de acesso até a qualidade e conformidade dos dados.

Treinamento e conscientização

Todos os envolvidos devem ser treinados e conscientizados sobre as políticas de governança de dados. Isso garante que todos na organização compreendam a importância dos dados e como devem ser tratados.

Monitoramento e revisão

A governança de dados é um processo contínuo. As políticas e procedimentos devem ser regularmente revistos e ajustados para refletir as mudanças na legislação, tecnologia e objetivos empresariais.

A governança de dados não é apenas uma necessidade regulatória, mas um imperativo estratégico que pode definir o sucesso ou fracasso de uma organização no cenário digital atual.

Ao implementar uma estratégia de governança de dados robusta, as empresas não só protegem sua integridade operacional e jurídica, mas também habilitam-se a tomar decisões informadas e estratégicas baseadas em dados confiáveis e seguros.