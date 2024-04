Dois carros e um caminhão se envolvem em acidente na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C6Q06bfuWT-/?igsh=NmU0YXg0cncxcXph

Um caminhão e dois carros se envolveram em uma acidente na BR 369, em Cascavel, na tarde desta sexta-feira (26).

Os dois carros, uma Ford Courier e um Chevrolet Cobalt, vinham no sentido contrário do caminhão, sendo que o primeiro foi atingido de raspão na parte traseira, no entanto o segundo foi atingido frontalmente pelo caminhão.

O condutor do Cobalt, um homem de 50 anos de idade, teve ferimentos sem gravidade pelo corpo e foi encaminhado para uma unidade hospitalar para receber os cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária Federal fez o controle do tráfego na região, que já estava lento por conta de uma obra que está em execução há alguns quilômetros do local do acidente.

Fonte: Catve