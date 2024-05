Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ubiratã

A Policia Milita de Ubiratã recebeu a ligação de uma moradora do Jardim Vitória dando conta de que um homem em um carro preto parou em frente a sua casa e começou a gesticular e depois estacionou o carro mais a baixo da sua casa e adentrou uma casa em construção.

No local, os policiais localizaram o homem no interior da construção onde foi dado voz de abordagem e busca pessoal, porém não foi localizado nada de ilícito. Ele relatou que estava à procura de sua esposa. Os policiais notaram que ele que o homem tinha feito uso de entorpecentes.

Em revista no carro, um GM Corsa de cor preta foi realizada busca e encontrado no interior do veículo, no assoalho do banco traseiro um revólver calibre 38, com duas munições intactas e quatro deflagradas.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Campina da Lagoa para as devidas providências.

