Peak fantasy football draft season is finally here. Our ESPN Fantasy team of writers and editors got together for one final practice run, a 10-team mock draft with half-PPR scoring.
With NFL cut-down day in the rearview, some roster situations are clearer, but there are still plenty of unknowns in terms of usage, especially in a handful of backfields around the league. That could result in some potential bargains in the middle-to-late rounds in drafts everywhere.
This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Daniel Dopp, Joe Kaiser, Eric Karabell, Eric Moody, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Stephania Bell, Field Yates, Matt Bowen and Keith Lipscomb.
Want to do your own practice draft? Check out the Mock Draft Lobby.
Round 1
1. Ja’Marr Chase, Cin (WR1) — Dopp
2. Bijan Robinson, Atl (RB1) — Kaiser
3. Justin Jefferson, Min (WR2) — Karabell
4. Saquon Barkley, Phi (RB2) — Moody
5. Jahmyr Gibbs, Det (RB3) — Clay
6. CeeDee Lamb, Dal (WR3) — Cockcroft
7. Christian McCaffrey, SF (RB4) — Bell
8. Ashton Jeanty, LV (RB5) — Yates
9. Malik Nabers, NYG (WR4) — Bowen
10. Puka Nacua, LAR (WR5) — Lipscomb
Round 2
11. Amon-Ra St. Brown, Det (WR6) — Lipscomb
12. Jonathan Taylor, Ind (RB6) — Bowen
13. Nico Collins, Hou (WR7) — Yates
14. Derrick Henry, Bal (RB7) — Bell
15. De’Von Achane, Mia (RB8) — Cockcroft
16. Brian Thomas Jr., Jax (WR8) — Clay
17. Bucky Irving, TB (RB9) — Moody
18. Josh Jacobs, GB (RB10) — Karabell
19. Brock Bowers, LV (TE1) — Kaiser
20. Drake London, Atl (WR9) — Dopp
Round 3
21. Chase Brown, Cin (RB11) — Dopp
22. A.J. Brown, Phi (WR10) — Kaiser
23. Tee Higgins, Cin (WR11) — Karabell
24. Tyreek Hill, Mia (WR12) — Moody
25. Trey McBride, Ari (TE2) — Clay
26. Kyren Williams, LAR (RB12) — Cockcroft
27. Ladd McConkey, LAC (WR13) — Bell
28. Davante Adams, LAR (WR14) — Yates
29. Omarion Hampton, LAC (RB13) — Bowen
30. James Cook, Buf (RB14) — Lipscomb
Round 4
31. TreVeyon Henderson, NE (RB15) — Lipscomb
32. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR15) — Bowen
33. Josh Allen, Buf (QB1) — Yates
34. Jayden Daniels, Wsh (QB2) — Bell
35. Lamar Jackson, Bal (QB3) — Cockcroft
36. Jalen Hurts, Phi (QB4) — Clay
37. Xavier Worthy, KC (WR16) — Moody
38. Alvin Kamara, NO (RB16) — Karabell
39. Joe Burrow, Cin (QB5) — Kaiser
40. George Kittle, SF (TE3) — Dopp
Round 5
41. Marvin Harrison Jr., Ari (WR17) — Dopp
42. Chuba Hubbard, Car (RB17) — Kaiser
43. Mike Evans, TB (WR18) — Karabell
44. Kenneth Walker III, Sea (RB18) — Moody
45. Terry McLaurin, Wsh (WR19) — Clay
46. DK Metcalf, Pit (WR20) — Cockcroft
47. Calvin Ridley, Ten (WR21) — Bell
48. James Conner, Ari (RB19) — Yates
49. Jameson Williams, Det (WR22) — Bowen
50. Courtland Sutton, Den (WR23) — Lipscomb
Round 6
51. D’Andre Swift, Chi (RB20) — Lipscomb
52. David Montgomery, Det (RB21) — Bowen
53. Rashee Rice, KC (WR24) — Yates
54. Rome Odunze, Chi (WR25) — Bell
55. Breece Hall, NYJ (RB22) — Cockcroft
56. Garrett Wilson, NYJ (WR26) — Clay
57. Tony Pollard, Ten (RB23) — Moody
58. DJ Moore, Chi (WR27) — Karabell
59. Jaylen Waddle, Mia (WR28) — Kaiser
60. Isiah Pacheco, KC (RB24) — Dopp
Round 7
61. Tetairoa McMillan, Car (WR29) — Dopp
62. Aaron Jones Sr., Min (RB25) — Kaiser
63. Emeka Egbuka, TB (WR30) — Karabell
64. Bo Nix, Den (QB6) — Moody
65. RJ Harvey, Den (RB26) — Clay
66. Sam LaPorta, Det (TE4) — Cockcroft
67. Evan Engram, Den (TE5) — Bell
68. T.J. Hockenson, Min (TE6) — Yates
69. George Pickens, Dal (WR31) — Bowen
70. Jerry Jeudy, Cle (WR32) — Lipscomb
Round 8
71. David Njoku, Cle (TE7) — Lipscomb
72. Patrick Mahomes, KC (QB7) — Bowen
73. Matthew Golden, GB (WR33) — Yates
74. Ricky Pearsall, SF (WR34) — Bell
75. Zay Flowers, Bal (WR35) — Cockcroft
76. DeVonta Smith, Phi (WR36) — Clay
77. Travis Kelce, KC (TE8) — Moody
78. Austin Ekeler, Wsh (RB27) — Karabell
79. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB28) — Kaiser
80. Kaleb Johnson, Pit (RB29) — Dopp
Round 9
81. Jacory Croskey-Merritt, Wsh (RB30) — Dopp
82. Travis Hunter, Jax (WR37) — Kaiser
83. Jakobi Meyers, LV (WR38) — Karabell
84. Jaylen Warren, Pit (RB31) — Moody
85. Michael Pittman Jr., Ind (WR39) — Clay
86. Deebo Samuel, Wsh (WR40) — Cockcroft
87. Cam Skattebo, NYG (RB32) — Bell
88. J.K. Dobbins, Den (RB33) — Yates
89. Stefon Diggs, NE (WR41) — Bowen
90. Baker Mayfield, TB (QB8) — Lipscomb
Round 10
91. Chris Olave, NO (WR42) — Lipscomb
92. Rhamondre Stevenson, NE (RB34) — Bowen
93. Cooper Kupp, Sea (WR43) — Yates
94. Keon Coleman, Buf (WR44) — Bell
95. Javonte Williams, Dal (RB35) — Cockcroft
96. Tyler Warren, Ind (TE9) — Clay
97. Khalil Shakir, Buf (WR45) — Moody
98. Mark Andrews, Bal (TE10) — Karabell
99. Zach Charbonnet, Sea (RB36) — Kaiser
100. Jordan Addison, Min (WR46) — Dopp
Round 11
101. Jauan Jennings, SF (WR47) — Dopp
102. Jayden Reed, GB (WR48) — Kaiser
103. Kyler Murray, Ari (QB9) — Karabell
104. Chris Godwin, TB (WR49) — Moody
105. Bhayshul Tuten, Jax (RB37) — Clay
106. Jayden Higgins, Hou (WR50) — Cockcroft
107. Brandon Aubrey, Dal (K1) — Bell
108. Rashid Shaheed, NO (WR51) — Yates
109. Colston Loveland, Chi (TE11) — Bowen
110. Jordan Mason, Min (RB38) — Lipscomb
Round 12
111. Dak Prescott, Dal (QB10) — Lipscomb
112. Darnell Mooney, Atl (WR52) — Bowen
113. Josh Downs, Ind (WR53) — Yates
114. Woody Marks, Hou (RB39) — Bell
115. Trey Benson, Ari (RB40) — Cockcroft
116. Drake Maye, NE (QB11) — Clay
117. Marvin Mims Jr., Den (WR54) — Moody
118. Travis Etienne Jr., Jax (RB41) — Karabell
119. Caleb Williams, Chi (QB12) — Kaiser
120. Brock Purdy, SF (QB13) — Dopp
Round 13
121. Jerome Ford, Cle (RB42) — Dopp
122. Tucker Kraft, GB (TE12) — Kaiser
123. Nick Chubb, Hou (RB43) — Karabell
124. Joe Mixon, Hou (RB44) — Moody
125. Jaydon Blue, Dal (RB45) — Clay
126. Justin Herbert, LAC (QB14) — Cockcroft
127. Houston Texans DST (D/ST1) — Bell
128. Jake Ferguson, Dal (TE13) — Yates
129. Xavier Legette, Car (WR55) — Bowen
130. Braelon Allen, NYJ (RB46) — Lipscomb
Round 14
131. Brandon Aiyuk, SF (WR56) — Lipscomb
132. Quinshon Judkins, FA (RB47) — Bowen
133. Christian Kirk, Hou (WR57) — Yates
134. Hollywood Brown, KC (WR58) — Bell
135. Dalton Kincaid, Buf (TE14) — Cockcroft
136. Keenan Allen, LAC (WR59) — Clay
137. Tyjae Spears, Ten (RB48) — Moody
138. Adam Thielen, Min (WR60) — Karabell
139. Tank Bigsby, Jax (RB49) — Kaiser
140. Ollie Gordon II, Mia (RB50) — Dopp
Round 15
141. Pittsburgh Steelers DST (D/ST2) — Dopp
142. Arizona Cardinals DST (D/ST3) — Kaiser
143. Denver Broncos DST (D/ST4) — Karabell
144. Minnesota Vikings DST (D/ST5) — Moody
145. Baltimore Ravens DST (D/ST6) — Clay
146. Jake Bates, Det (K2) — Cockcroft
147. Brian Robinson Jr., SF (RB51) — Bell
148. Chase McLaughlin, TB (K3) — Yates
149. Philadelphia Eagles DST (D/ST7) — Bowen
150. San Francisco 49ers DST (D/ST8) — Lipscomb
Round 16
151. Cameron Dicker, LAC (K4) — Lipscomb
152. Tyler Bass, Buf (K5) — Bowen
153. New York Jets DST (D/ST9) — Yates
154. Dallas Goedert, Phi (TE15) — Bell
155. Seattle Seahawks DST (D/ST10) — Cockcroft
156. Jake Elliott, Phi (K6) — Clay
157. Matt Gay, Wsh (K7) — Moody
158. Tyler Loop, Bal (K8) — Karabell
159. Evan McPherson, Cin (K9) — Kaiser
160. Cam Little, Jax (K10) — Dopp
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Dopp
QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 12.10 | Bye: 14)
RB1 Chase Brown, Cin (Pick: 3.1 | Bye: 10)
RB2 Isiah Pacheco, KC (Pick: 6.10 | Bye: 10)
RB3 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 8.10 | Bye: 5)
RB4 Jacory Croskey-Merritt, Wsh (Pick: 9.1 | Bye: 12)
RB5 Jerome Ford, Cle (Pick: 13.1 | Bye: 9)
RB6 Ollie Gordon II, Mia (Pick: 14.10 | Bye: 12)
WR1 Ja’Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)
WR2 Drake London, Atl (Pick: 2.10 | Bye: 5)
WR3 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 5.1 | Bye: 8)
WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 7.1 | Bye: 14)
WR5 Jordan Addison, Min (Pick: 10.10 | Bye: 6)
WR6 Jauan Jennings, SF (Pick: 11.1 | Bye: 14)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 4.10 | Bye: 14)
K1 Cam Little, Jax (Pick: 16.10 | Bye: 8)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.1 | Bye: 5)
Team Kaiser
QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.9 | Bye: 10)
QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 12.9 | Bye: 5)
RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.2 | Bye: 5)
RB2 Chuba Hubbard, Car (Pick: 5.2 | Bye: 14)
RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 7.2 | Bye: 6)
RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 8.9 | Bye: 14)
RB5 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 10.9 | Bye: 8)
RB6 Tank Bigsby, Jax (Pick: 14.9 | Bye: 8)
WR1 A.J. Brown, Phi (Pick: 3.2 | Bye: 9)
WR2 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 6.9 | Bye: 12)
WR3 Travis Hunter, Jax (Pick: 9.2 | Bye: 8)
WR4 Jayden Reed, GB (Pick: 11.2 | Bye: 5)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.9 | Bye: 8)
TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 13.2 | Bye: 5)
K1 Evan McPherson, Cin (Pick: 16.9 | Bye: 10)
D/ST1 Arizona Cardinals DST (Pick: 15.2 | Bye: 8)
Team Karabell
QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 11.3 | Bye: 8)
RB1 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.8 | Bye: 5)
RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 4.8 | Bye: 11)
RB3 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 8.8 | Bye: 12)
RB4 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 12.8 | Bye: 8)
RB5 Nick Chubb, Hou (Pick: 13.3 | Bye: 6)
WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.3 | Bye: 6)
WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 3.3 | Bye: 10)
WR3 Mike Evans, TB (Pick: 5.3 | Bye: 9)
WR4 DJ Moore, Chi (Pick: 6.8 | Bye: 5)
WR5 Emeka Egbuka, TB (Pick: 7.3 | Bye: 9)
WR6 Jakobi Meyers, LV (Pick: 9.3 | Bye: 8)
WR7 Adam Thielen, Min (Pick: 14.8 | Bye: 6)
TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 10.8 | Bye: 7)
K1 Tyler Loop, Bal (Pick: 16.8 | Bye: 7)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 15.3 | Bye: 12)
Team Moody
QB1 Bo Nix, Den (Pick: 7.4 | Bye: 12)
RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.4 | Bye: 9)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 2.7 | Bye: 9)
RB3 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 5.4 | Bye: 8)
RB4 Tony Pollard, Ten (Pick: 6.7 | Bye: 10)
RB5 Jaylen Warren, Pit (Pick: 9.4 | Bye: 5)
RB6 Joe Mixon, Hou (Pick: 13.4 | Bye: 6)
RB7 Tyjae Spears, Ten (Pick: 14.7 | Bye: 10)
WR1 Tyreek Hill, Mia (Pick: 3.4 | Bye: 12)
WR2 Xavier Worthy, KC (Pick: 4.7 | Bye: 10)
WR3 Khalil Shakir, Buf (Pick: 10.7 | Bye: 7)
WR4 Chris Godwin, TB (Pick: 11.4 | Bye: 9)
WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 12.7 | Bye: 12)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 8.7 | Bye: 10)
K1 Matt Gay, Wsh (Pick: 16.7 | Bye: 12)
D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.4 | Bye: 6)
Team Clay
QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 4.6 | Bye: 9)
QB2 Drake Maye, NE (Pick: 12.6 | Bye: 14)
RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.5 | Bye: 8)
RB2 RJ Harvey, Den (Pick: 7.5 | Bye: 12)
RB3 Bhayshul Tuten, Jax (Pick: 11.5 | Bye: 8)
RB4 Jaydon Blue, Dal (Pick: 13.5 | Bye: 10)
WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 2.6 | Bye: 8)
WR2 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 5.5 | Bye: 12)
WR3 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 6.6 | Bye: 12)
WR4 DeVonta Smith, Phi (Pick: 8.6 | Bye: 9)
WR5 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.5 | Bye: 11)
WR6 Keenan Allen, LAC (Pick: 14.6 | Bye: 8)
TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 3.5 | Bye: 8)
TE2 Tyler Warren, Ind (Pick: 10.6 | Bye: 11)
K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.6 | Bye: 9)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.5 | Bye: 7)
Team Cockcroft
QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 4.5 | Bye: 7)
QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 13.6 | Bye: 8)
RB1 De’Von Achane, Mia (Pick: 2.5 | Bye: 12)
RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.6 | Bye: 12)
RB3 Breece Hall, NYJ (Pick: 6.5 | Bye: 12)
RB4 Javonte Williams, Dal (Pick: 10.5 | Bye: 10)
RB5 Trey Benson, Ari (Pick: 12.5 | Bye: 8)
WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 1.6 | Bye: 10)
WR2 DK Metcalf, Pit (Pick: 5.6 | Bye: 5)
WR3 Zay Flowers, Bal (Pick: 8.5 | Bye: 7)
WR4 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 9.6 | Bye: 12)
WR5 Jayden Higgins, Hou (Pick: 11.6 | Bye: 6)
TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 7.6 | Bye: 8)
TE2 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 14.5 | Bye: 7)
K1 Jake Bates, Det (Pick: 15.6 | Bye: 8)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 16.5 | Bye: 8)
Team Bell
QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 4.4 | Bye: 12)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.7 | Bye: 14)
RB2 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.4 | Bye: 7)
RB3 Cam Skattebo, NYG (Pick: 9.7 | Bye: 14)
RB4 Woody Marks, Hou (Pick: 12.4 | Bye: 6)
RB5 Brian Robinson Jr., SF (Pick: 15.7 | Bye: 14)
WR1 Ladd McConkey, LAC (Pick: 3.7 | Bye: 8)
WR2 Calvin Ridley, Ten (Pick: 5.7 | Bye: 10)
WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 6.4 | Bye: 5)
WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.4 | Bye: 14)
WR5 Keon Coleman, Buf (Pick: 10.4 | Bye: 7)
WR6 Hollywood Brown, KC (Pick: 14.4 | Bye: 10)
TE1 Evan Engram, Den (Pick: 7.7 | Bye: 12)
TE2 Dallas Goedert, Phi (Pick: 16.4 | Bye: 9)
K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 11.7 | Bye: 10)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.7 | Bye: 6)
Team Yates
QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 4.3 | Bye: 7)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.8 | Bye: 8)
RB2 James Conner, Ari (Pick: 5.8 | Bye: 8)
RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 9.8 | Bye: 12)
WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.3 | Bye: 6)
WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 3.8 | Bye: 12)
WR3 Rashee Rice, KC (Pick: 6.3 | Bye: 10)
WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 8.3 | Bye: 5)
WR5 Cooper Kupp, Sea (Pick: 10.3 | Bye: 8)
WR6 Rashid Shaheed, NO (Pick: 11.8 | Bye: 11)
WR7 Josh Downs, Ind (Pick: 12.3 | Bye: 11)
WR8 Christian Kirk, Hou (Pick: 14.3 | Bye: 6)
TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 7.8 | Bye: 6)
TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 13.8 | Bye: 10)
K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 15.8 | Bye: 9)
D/ST1 New York Jets DST (Pick: 16.3 | Bye: 12)
Team Bowen
QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 8.2 | Bye: 10)
RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.2 | Bye: 11)
RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.9 | Bye: 8)
RB3 David Montgomery, Det (Pick: 6.2 | Bye: 8)
RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 10.2 | Bye: 14)
RB5 Quinshon Judkins, FA (Pick: 14.2 | Bye: –)
WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 1.9 | Bye: 14)
WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 4.2 | Bye: 8)
WR3 Jameson Williams, Det (Pick: 5.9 | Bye: 8)
WR4 George Pickens, Dal (Pick: 7.9 | Bye: 10)
WR5 Stefon Diggs, NE (Pick: 9.9 | Bye: 14)
WR6 Darnell Mooney, Atl (Pick: 12.2 | Bye: 5)
WR7 Xavier Legette, Car (Pick: 13.9 | Bye: 14)
TE1 Colston Loveland, Chi (Pick: 11.9 | Bye: 5)
K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.2 | Bye: 7)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.9 | Bye: 9)
Team Lipscomb
QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 9.10 | Bye: 9)
QB2 Dak Prescott, Dal (Pick: 12.1 | Bye: 10)
RB1 James Cook, Buf (Pick: 3.10 | Bye: 7)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.1 | Bye: 14)
RB3 D’Andre Swift, Chi (Pick: 6.1 | Bye: 5)
RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 11.10 | Bye: 6)
RB5 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.10 | Bye: 12)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.10 | Bye: 12)
WR2 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 2.1 | Bye: 8)
WR3 Courtland Sutton, Den (Pick: 5.10 | Bye: 12)
WR4 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 7.10 | Bye: 9)
WR5 Chris Olave, NO (Pick: 10.1 | Bye: 11)
WR6 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 14.1 | Bye: 14)
TE1 David Njoku, Cle (Pick: 8.1 | Bye: 9)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 16.1 | Bye: 8)
D/ST1 San Francisco 49ers DST (Pick: 15.10 | Bye: 14)