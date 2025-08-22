Para muitos estudantes, o segundo semestre marca a chegada do período de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e dos vestibulares. A rotina de estudos se intensifica, assim como a ansiedade e a pressão por um bom resultado. Por isso, o principal desafio é equilibrar o foco nos conteúdos com o cuidado com a saúde mental. Acostumada a orientar os alunos nesta etapa, a coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Stella Matutina, Carina Neves Freitas, indica estratégias que podem fazer diferença no rendimento e na confiança no dia da prova.

“Estudar para o Enem exige constância, estratégia e autoconhecimento. Para muitos jovens, porém, essa fase também pode ser marcada por ansiedade, insegurança e sobrecarga emocional. Por isso, é essencial equilibrar a preparação com o cuidado com a saúde mental, parte inseparável do sucesso acadêmico. A prova tem um formato específico, que vai além do conteúdo e exige interpretação e resolução de problemas. Por isso, a rotina de estudos deve incluir metas realistas, simulados e momentos de qualidade com amigos e família”, explica a coordenadora.

A seguir, Carina Neves Freitas explica como é possível organizar os estudos de forma equilibrada e cuidar do bem-estar durante a preparação para o Enem. Confira!

1. Crie um cronograma realista

À medida que as provas se aproximam, aumenta a ansiedade e o sentimento de que é preciso aumentar a carga de estudos para conseguir dar conta de todos os conteúdos, essa é uma armadilha. A dica é criar um cronograma realista que inclua pausas, tempo para praticar exercícios físicos, boas noites de sono, finais de semana livres ou com menos tempo de estudo. Para quem vai começar agora, vale o mesmo conselho: evite jornadas excessivas.

2. Foque na resolução de exercícios

A leitura passiva e o resumo de conteúdos não é o suficiente. Resolver questões de provas anteriores é essencial para um bom desempenho. Buscar identificar o nível da questão é importante, deve-se priorizar as questões mais fáceis na ordem de resolução, o que beneficia o aluno na correção TRI (Teoria de Resposta ao Item) do Enem.

A coordenadora ainda complementa que usar mapas mentais e resumos visuais para revisar conteúdos também pode ser uma estratégia interessante, já que muitas pessoas aprendem melhor com estímulos visuais.

3. Simule a prova

No Enem e nos vestibulares, a prova possui um tempo máximo para ser feita e não adianta estar bem preparado, mas não conseguir finalizar as questões. Por isso, simule a prova em condições reais de tempo e concentração, incluindo a redação e o preenchimento do gabarito. Assim, o estudante chega mais preparado e menos ansioso, já que estabelece parâmetros próprios de tempo para completar cada parte da prova.

Sair com os amigos para se divertir reduz o estresse com a prova do Enem e promove o bem-estar (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

4. Estabeleça um “dia sem culpa“

Incluir atividades esportivas na rotina tende a ser fundamental, já que a endorfina liberada durante os exercícios funciona como um analgésico natural e contribui para a sensação de bem-estar, diminuindo o estresse e a ansiedade. Também vale reservar momentos para o lazer, como sair com amigos ou assistir a uma série, reforçando a importância do equilíbrio. Outro aspecto essencial é compreender que o processo de aprendizagem não é linear: haverá dias mais produtivos e outros nem tanto. Por isso, exercitar a autocompaixão é indispensável, lembrando que os erros fazem parte do caminho.

5. Busque apoio

A preparação não precisa ser solitária. Participar de grupos de estudo e trocar ideias com professores, monitores e colegas é fundamental para potencializar o aprendizado. A coordenadora alerta, ainda, que se o estudante sentir que a rotina está pesada demais — apresentando cansaço constante, desânimo, irritabilidade, perda de interesse em atividades antes prazerosas ou sintomas físicos como insônia, dores de cabeça e de estômago —, é importante procurar apoio dos pais e, se necessário, de um profissional especializado.

O que os pais podem fazer para ajudar os filhos na preparação?

A família desempenha um papel essencial como base afetiva e emocional em todas as etapas da vida acadêmica, e no Enem e nos vestibulares não é diferente. A coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Stella Matutina, Carina Neves Freitas, ressalta que esse período é desafiador para os jovens e que o apoio familiar faz diferença.

Além disso, é importante observar se o adolescente está se alimentando corretamente, dormindo bem e mantendo uma rotina saudável. Em caso de dúvidas, a orientação é conversar com a equipe pedagógica do colégio e buscar ajuda quando necessário.

Por Adriana Fernandes

