O Brasileirão, finalmente, retornou neste sábado. E o duelo que marcou a volta da competição foi entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã. A partida válida pela 13ª rodada da competição opôs os rivais que estão em contextos bem diferentes na competição. As situações se mantiveram graças ao placar de 2 a 0, construído com uma pintura de Luiz Araújo e outro de Wallace Yan.
O resultado manteve o time carioca na liderança isolada, com 27 pontos, três acima do Cruzeiro, que entrará em campo no domingo. O São Paulo figura na modesta 14ª colocação, com 13 pontos.
O Mundial de Clubes teve significados diferentes para Flamengo e São Paulo. Para os cariocas, foi um belo teste, com direito a vitória imponente sobre o Chelsea – que, neste domingo, disputa a final com o Paris Saint-Germain. Para os paulistas, que ficaram no Brasil, foi tempo de recalcular a rota no Brasileirão com um novo comandante já bem conhecido da torcida: Hernán Crespo.
Jogando com um Maracanã lotado, foi o Flamengo quem ditou o ritmo desde o apito inicial. O São Paulo sequer conseguiu sair jogando do seu campo de defesa. O goleiro Rossi foi um espectador de luxo dentro de campo, assistindo seus companheiros manter a posse de bola com tranquilidade. A saída precoce de Alex Sandro, machucado, para a entrada de Ayrton Lucas, pouco mudou o roteiro para as duas equipes.
Com desfalques importantes de nomes como Luciano, Lucas e Calleri, restou a Oscar tentar assumir o protagonismo tricolor. Sem sucesso. O camisa 8 não conseguiu organizar a equipe e fazer a bola circular. Se não fosse por Rafael, a “tragédia” teria sido maior para o São Paulo.
A primeira etapa expôs a Crespo a fragilidade do elenco são-paulino, especialmente diante de um rival tão qualificado como o Flamengo. O time visitante ficou na defensiva a maior parte do tempo e em nada ameaçou a meta flamenguista, exceto por um lance em que Rossi se atrapalhou, mas André Silva não conseguiu aproveitar a oportunidade.
Nenhum dos treinadores promoveu alterações no intervalo. Porém, Ayrton Lucas se envolveu em lance com Enzo Díaz e acabou levando a pior, com um corte na canela. Justo ele que entrou no lugar de Alex Sandro no começo de jogo. Varela, que é lateral-direito, passou a jogar pela esquerda vindo do banco de reservas.
Aos 15 minutos da segunda etapa, Luiz Araújo mudou o roteiro. Premiado pela insistência, o Flamengo abriu o placar com um belo chute do camisa 7, que finalizou da entrada da área após receber de Wesley. Foram 18 finalizações dos cariocas até a primeira ser efetivada com sucesso. Rafael nada pôde fazer para evitar o golaço.
Wallace Yan, que entrou no lugar de Arrascaeta, fechou a conta aos 50 minutos. O jogador cria da base rubro-negra incendiou o Maracanã com mais de 60 mil torcedores, o maior público do Brasileirão deste ano até o momento.
O São Paulo é o time que mais empatou no Brasileirão até agora. Diferente de outras situações, a igualdade no Rio neste sábado até poderia ter sido ser celebrada, visto que o time paulista sofreu bem mais que o Flamengo no jogo. Graças à competência de Luiz Araújo, não foi isso que aconteceu. O placar de 2 a 0 saiu barato.
Os dois times voltam a campo na próximo quarta-feira, dia 16. A equipe de Crespo visita o Red Bull Bragantino, enquanto os comandados de Filipe Luís encaram o Santos de Neymar na Vila Belmiro.
RETROSPECTO DE CRESPO NO SÃO PAULO
Em sua primeira passagem, Crespo dirigiu o São Paulo por 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, com aproveitamento de 57% dos pontos disputados. Sua última partida no comando da equipe foi um empate sem gols com o Cuiabá, fora de casa.
Apesar do título do Paulistão em 2021, Crespo acabou sendo demitido em outubro do mesmo ano após lidar com problemas se lesão no elenco e uma série de resultados ruins no Brasileirão, cenário parecido que fez com que Luis Zubeldía não permanecesse mais no clube do Morumbi há pouco menos de um mês.
FICHA TÉCNICA:
FLAMENGO 2 X 0 SÃO PAULO
FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas)(Varela); Allan, Jorginho (De la Cruz) e De Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.
SÃO PAULO – Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio (Ferreira), Pablo Maia (Bobadilla), Oscar e Enzo Díaz; André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Hernán Crespo.
GOLS – Luiz Araújo, aos 15, e Wallace Yan aos 50 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS – Sabino, Alan Franco, Bruno Henrique, Wallace Yan.
ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).
RENDA – R$ 4.693.377,50.
PÚBLICO – 67.359 torcedores.
LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).