5 dicas para ter mais energia e curtir o Carnaval até o fim

O Carnaval é sinônimo de festa. Porém, para o corpo, pode representar um verdadeiro teste de resistência. Horas caminhando, dançando, sob altas temperaturas e com pouco descanso transformam a folia em um esforço físico prolongado.

A boa notícia é que dá para manter a disposição e evitar o esgotamento com estratégias simples. Segundo Jáder Guerra, profissional de educação física e coordenador técnico da Academia Corpo e Saúde, alguns cuidados com alimentação, hidratação, preparo muscular e recuperação fazem toda a diferença para aguentar o ritmo até o último bloco. Confira!

1. Não saia para a folia em jejum

A primeira dica de ouro do especialista é não sair para a folia em jejum. Pular refeições antes dos blocos pode resultar em queda de energia, tontura e mal-estar ao longo do dia. O ideal é priorizar carboidratos de absorção lenta, como arroz, batata-doce e pães integrais, combinados a proteínas leves, como ovos, frango e iogurte, além de frutas. Esse tipo de composição ajuda a manter a glicemia estável e garante energia de forma gradual, evitando picos e quedas bruscas de disposição.

2. Beba bastante água

A hidratação também interfere diretamente no rendimento físico. A desidratação aumenta a sensação de cansaço, reduz a resistência e pode causar dor de cabeça e mal-estar. Jáder Guerra orienta que a ingestão de líquidos comece horas antes de sair de casa, não apenas durante a festa. Intercalar bebidas alcoólicas com água é uma estratégia importante, assim como incluir água de coco ou bebidas com eletrólitos em dias de muito calor, o que ajuda na reposição de sais minerais perdidos com o suor.

Incluir exercícios como agachamento nos dias que antecedem o Carnaval ajuda o corpo a tolerar melhor o esforço prolongado da folia (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)

3. Faça exercícios de perna e core

Outro ponto essencial é o preparo da musculatura, especialmente de pernas e core, região responsável pela sustentação do corpo. O Carnaval exige longos períodos em pé, caminhadas e movimentos repetitivos da dança, o que sobrecarrega essas áreas. Incluir exercícios como agachamentos, fortalecimento de panturrilhas e prancha abdominal nos dias que antecedem a festa ajuda o corpo a tolerar melhor esse esforço prolongado e reduz a sensação de fadiga.

4. Não esqueça dos alongamentos

Além do fortalecimento, o alongamento é um aliado importante tanto antes quanto depois da folia. Movimentos repetitivos e horas de dança favorecem a rigidez muscular e as dores no dia seguinte. Alongar panturrilhas, posterior de coxa, lombar e ombros contribui para melhorar a mobilidade, aliviar tensões e auxiliar na recuperação muscular, diminuindo o desconforto após os blocos.

5. Faça pausas estratégicas

Por fim, fazer pausas estratégicas ao longo do dia é fundamental para manter a energia até o fim. Tentar aguentar horas seguidas sem parar acelera o desgaste físico. Sentar por alguns minutos entre um bloco e outro, procurar locais com sombra e reduzir o ritmo nos momentos de calor mais intenso funcionam como uma recarga rápida, ajudando a prolongar a disposição.

“O corpo não diferencia festa de treino, para ele são horas de esforço contínuo. Quem se prepara e respeita os limites consegue aproveitar muito mais e com menos desgaste”, finaliza Jáder Guerra.

Por Yasmin Santos