Promotoria de Justiça de Fazenda Rio Grande divulga contatos para eventuais denúncias contra integrante de igreja investigado por estupros de vulnerável

A 4ª Promotoria de Justiça de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, solicita a colaboração de pessoas que possuam informações ou desejem apresentar denúncias contra um homem preso preventivamente desde outubro de 2025, acusado da prática de estupro de vulnerável e de atos libidinosos contra crianças e adolescentes. Flúvio Cosme Adão* exercia o cargo de “regional” na Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade, atuando no Clube de Desbravadores, grupo voltado ao público infantojuvenil.
Áudio do Promotor de Justiça Adolfo Vaz da Silva
Até o momento, seis possíveis vítimas já foram identificadas. O homem é réu em ação penal proposta pelo Ministério Público do Paraná e teria se valido da função exercida no grupo religioso para a prática dos crimes.
Diante da possibilidade de existirem outras vítimas, a Promotoria de Justiça pede que pessoas que tenham sofrido qualquer tipo de abuso por parte do investigado, bem como aquelas que tenham conhecimento de possíveis vítimas, entrem em contato com a Delegacia de Polícia de Fazenda Rio Grande ou com a 4ª Promotoria de Justiça do município. É assegurado o sigilo absoluto das informações, bem como o anonimato do denunciante, se assim desejar.
As denúncias à Promotoria de Justiça podem ser realizadas por WhatsApp, pelo número (41) 3627-2116, por e-mail, no endereço [email protected], ou presencialmente na Rua Inglaterra, 545, Bairro Nações. As informações também podem ser encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Fazenda Rio Grande, localizada na Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 114, Bairro Pioneiros.
* A pedido da 4ª Promotoria de Justiça de Fazenda Rio Grande, a divulgação pública do nome do investigado foi autorizada pela Vara Criminal da Comarca, no âmbito do Processo 0013561-82.2025.8.16.0038, que tramita sob sigilo.
