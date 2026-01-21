5 lições após a atualização do iPhone 13 Pro Max para o iPhone 17 Pro Max

Durante as férias, finalmente decidi arriscar e comprar um novo iPhone depois de quatro anos segurando meu iPhone 13 Pro Max. Aqui estão as principais diferenças que tenho notado até agora.

Entre ser o mesquinho do meu grupo e morar em um país com alguns dos preços de iPhone mais altos do mundo, é fácil ver por que segurei meu iPhone 13 Pro Max por tanto tempo.

Mas durante as férias, durante uma rápida viagem a Nova York, finalmente dei o salto e fiz um upgrade. Eu culpo o tempo ocioso que passei esperando pela demonstração do Apple Vision Pro.

Aqui está o que tem se destacado até agora:

Vida útil infinita da bateria

Como alguém que tenta evitar ao máximo os gatilhos de ansiedade, nunca verifico a porcentagem de integridade da bateria dos meus dispositivos. Mas não precisei ir em Configurações > Bateria > Integridade da bateria para saber que algo estava seriamente errado.

Como trabalho em casa, isso não foi um problema durante a semana. Mas nos fins de semana era impossível passar um sábado ou um domingo fora sem ter que recarregar pelo menos uma vez.

Com isso em mente, não é surpresa que a maior melhoria que tenho notado no iPhone 17 Pro Max seja a duração aparentemente infinita da bateria. Mesmo durante a viagem a NY, onde usei muito para tirar fotos e navegar pela cidade, não consegui cair abaixo de 85% depois de desligar pela manhã.

Obviamente, a saúde da bateria será prejudicada e os aplicativos iOS (e até o próprio iOS) exigirão mais dela com o passar do tempo. Mas se eu tivesse que confiar mais na duração da bateria ao longo do dia, essa melhoria por si só teria sido mais que suficiente para justificar o salto.

Olhe e sinta

Como um membro feroz da Team Caseless, devo admitir inesperadamente que não estou muito entusiasmado com a sensação do iPhone 17 Pro Max em minhas mãos.

Seu acabamento é muito escorregadio, as bordas arredondadas parecem inchadas e, embora o iPhone 17 Pro Max seja apenas um milímetro mais grosso que meu dispositivo antigo, ele parece muito mais volumoso em comparação.

Até o fato de o iPhone 17 Pro Max ser cerca de 10 gramas mais leve que o iPhone 13 Pro Max me parece desconfortável, como se estivesse tentando parecer robusto, enquanto o iPhone 13 Pro Max parece uma verdadeira peça de tecnologia resistente.

É quase certo que este é um problema temporário após quatro anos com o mesmo iPhone. Ainda assim, toda vez que pego o iPhone 13 Pro Max para prepará-lo para venda e depois volto para o iPhone 17 Pro Max, o contraste parece um pouco… decepcionante.

Aquela câmera

Aqui está outro ponto óbvio: não é surpresa que as fotos tiradas em dispositivos com 4 anos de diferença tenham diferenças marcantes de qualidade.

Mas sim: embora os ganhos da câmera ao longo do ano possam não ser imediatamente aparentes, eles aumentam em períodos de tempo mais longos. Quem diria?

O único problema das novas câmeras é que elas me fizeram arrepender de não ter adquirido o iPhone 17 Pro Max assim que desembarquei em NY. Percorrendo minha biblioteca de fotos, a mudança do iPhone antigo para o novo é imediatamente óbvia, especialmente em fotos com pouca luz.

Esse controle da câmera

Segunda admissão inesperada: gosto do botão da câmera. Embora ainda esteja me treinando para realmente usá-lo, prefiro deslizar para a esquerda na tela inicial ou ativá-lo através do Centro de Controle.

Não sou fã dos gestos confusos para realmente controlar a câmera, então vou mantê-los desligados (e posso ver com certeza que agora eles saem por padrão). Mas pressionar rapidamente o botão da câmera para invocar o aplicativo Câmera, ou pressioná-lo e mantê-lo pressionado para invocar a Inteligência Visual, parece mais natural e útil do que passei o ano passado acreditando.

Tela sempre ativa? Não

Aqui está a primeira coisa que fiz assim que configurei o novo iPhone: desliguei a tela sempre ativa. Então, liguei novamente para tentar. Não demorou.

Posso mudar de ideia algum dia e tentar novamente, mas agora, para meu fluxo de trabalho (e minha busca constante para evitar qualquer tipo de carga cognitiva desnecessária), parece um bug deixar a tela ligada o tempo todo, mesmo com sua implementação atual.

Qualquer fluxo de trabalho envolvendo o Apple Intelligence ainda parece mais desajeitado do que deveria. Tenho tentado me treinar para confiar mais nos recursos de Inteligência Visual na tela e na câmera, bem como no ChatGPT como uma alternativa ao Siri, e os resultados reais têm sido melhores do que eu esperava. Ainda assim, parece mais rápido realizar a maioria dessas tarefas no Mac, o que talvez seja apenas eu mostrando minha idade.

Os ganhos no espaço da tela parecem menos perceptíveis do que eu pensava, especialmente os engastes menores ao redor da tela. Colocar os dois iPhones lado a lado cria um contraste maior, mas no uso diário, não posso dizer que o espaço extra faça muita diferença.

Finalmente, não creio que haja algo original ou muito esclarecedor que eu possa acrescentar sobre a Ilha Dinâmica que ainda não tenha sido dito ou escrito. Na minha experiência, é um grande ganho em relação ao entalhe do Face ID, e a interface para verificar rapidamente coisas como entrega de comida ou controlar a reprodução parece ótima. Dito isto, ainda mal posso esperar que isso desapareça, pelo menos em situações em que uma zona morta em forma de pílula prejudica a experiência real em tela cheia.

Resumindo, não poderia estar mais feliz com meu novo dispositivo. Se meu histórico se mantiver, continuarei com este até pelo menos o iPhone 21, aparentemente com uma única carga.

