Nada como um prato que une sabor, conforto e praticidade. O escondidinho é uma daquelas opções que agradam a variados paladares e se adaptam a diferentes momentos do dia, seja em um almoço especial ou em um jantar acolhedor. Com camadas cremosas e um recheio irresistível, ele transforma ingredientes simples em uma refeição completa, repleta de aroma e textura. 

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho!

Escondidinho de carne moída 

Ingredientes

Purê

  • 5 batatas descascadas e cortadas em cubos 
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Recheio

  • 500 g de carne moída
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê 

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione as batatas amassadas e misture. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe dourar levemente. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor rosada. Coloque os tomates e o extrato de tomate, misture bem e deixe cozinhar por alguns minutos até formar um molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Reserve. 

Montagem

Em um refratário, faça uma camada de carne moída. Cubra com o purê de batata, nivelando com uma colher. Polvilhe o queijo muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

Escondidinho de frango 

Ingredientes

Purê 

  • 800 g de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê 

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioca amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até formar um creme homogêneo. Finalize com o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Junte o alho e mexa até soltar o aroma. Acrescente o frango, os tomates e o milho-verde. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o requeijão, misture até ficar cremoso e finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. 

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada do purê de mandioca, cubra com o recheio de frango e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar e formar uma crosta levemente gratinada. Sirva em seguida. 

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

Purê 

  • 800 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas picadas
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê 

Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Junte o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa rapidamente. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos para realçar o sabor. Finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. 

Montagem

Em um refratário, espalhe metade do purê de mandioquinha, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o topo dourar e o queijo derreter. Sirva em seguida. 

Escondidinho de camarão servido em refratário de cerâmica verde em cima de mesa de madeira com colher de madeira tirando um pedaço do escondidinho
Escondidinho de camarão (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)

Escondidinho de camarão 

Ingredientes

Purê

  • 600 g de batata descascada e picada
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 500 g de camarão limpo
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, cozinhe a batata com água e sal em fogo médio até ficar macia. Escorra e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e junte a batata amassada. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até formar um purê liso e cremoso. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Junte o camarão e cozinhe por cerca de 3 minutos, até mudar de cor. Acrescente os tomates e o extrato de tomate, misture e cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo. Adicione o requeijão cremoso, mexa até incorporar e finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada de purê de batata. Cubra com o recheio de camarão e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.

Escondidinho de legumes

Ingredientes

Purê

  • 800 g de batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1 abobrinha picada
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1/2 xícara de chá de levedura nutricional
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para pincelar

Modo de preparo

Purê 

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, junte a batata-doce amassada e adicione o leite de coco aos poucos, mexendo até formar um purê cremoso. Tempere com a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Reserve.

Recheio 

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão, refogando por alguns minutos até ficarem levemente macios. Junte o tomate, o milho-verde, a ervilha e o molho de tomate. Cozinhe por cerca de 5 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada com os legumes. Cubra com o purê de batata-doce. Pincele um fio de azeite por cima e salpique a levedura nutricional. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente e formar uma crosta suave na superfície. Sirva em seguida. 

