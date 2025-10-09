No fim da tarde desta quinta-feira (2) socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionados para atenderem um acidente de trânsito.
Segundo informações oficiais dos bombeiros, o fato se deu na Rua Paraná, no bairro Coqueiral, em Cascavel. Um dos veículos furou a sinalização de “pare” e na sequência houve a batida.
Além dos danos aos bens materiais, como consequência do acidente, um homem, de 21 anos, teve escoriações no pé e na perna.
A vítima foi atendida no local pela equipe do Siate e depois foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tancredo para receber os cuidados médicos necessários.