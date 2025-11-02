As empadas vegetarianas são uma opção deliciosa e versátil para qualquer refeição. O grande atrativo é a facilidade de preparo, o que as torna uma escolha prática para quem busca opções mais saudáveis e saborosas. Com uma variedade de ingredientes vegetais disponíveis, é possível criar recheios incrivelmente saborosos e nutritivos.

A seguir, confira 6 receitas de empadas vegetarianas salgadas!

Empada vegetariana de alho-poró

Ingredientes

  • 4 talos de alho-poró cortados em fatias
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 250 g de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de café
  • 1 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • 1 colher de sopa de coentro picado
  • 1/2 xícara de chá de óleo de canola
  • 100 ml de creme de amêndoas
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Sal a gosto
  • Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró e a cebola até murcharem. Adicione 1 colher de sopa de farinha de trigo e o leite e mexa até engrossar. Acrescente o coentro e o sal e misture. Reserve e aguarde esfriar.

Em um recipiente, misture o óleo de canola, o creme de amêndoas, o fermento, a farinha de trigo e o sal. Amasse até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com ajuda de um rolo. Corte-a e forre o interior de forminhas para empada. Coloque o recheio no centro e cubra com a massa, pressionando as bordas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 3 xícaras de chá de palmito picado
  • 3 tomates picados
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, misture o amido de milho com a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o tomate e refogue por 2 minutos. Adicione o palmito e a azeitona e misture. Em seguida, coloque o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o amido de milho reservado e misture. Cozinhe até o recheio engrossar um pouco e reserve.

Massa

No processador, bata todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Unte forminhas para empada com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Três empadas grandes em cima de tábua
Empada vegetariana de espinafre (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Empada vegetariana de espinafre

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de canola
  • 3 colheres de chá de sal

Recheio

  • 500 g de espinafre picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 50 g de azeitona picada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione os demais ingredientes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o espinafre murchar. Reserve e aguarde esfriar.

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Aos poucos, adicione o óleo e sove a massa até ficar moldável. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1/3 de xícara de chá de água morna
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 1 xícara de chá de abóbora-cabotiá descascada, cozida e amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju picada
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione a abóbora-cabotiá amassada, a castanha-de-caju, o sal e a noz-moscada. Misture e cozinhe por 3 minutos. Reserve.

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal, a cúrcuma, o azeite e a água até formar uma massa homogênea. Forre forminhas para empada com a massa, coloque o recheio e cubra com mais massa.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos ou até dourar. Sirva quente ou fria.

Empadas de aspargos e tomate-cereja douradas, servidas sobre tábua rústica com legumes frescos ao fundo
Empada vegetariana de aspargo com tomate-cereja (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de água gelada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de fermento em pó

Recheio

  • 1/2 maço de aspargo cortados ao meio
  • 6 tomates-cereja inteiros
  • 1/2 xícara de chá de tofu firme amassado
  • 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
  • 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de açafrão-da-terra
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione o azeite e misture com as mãos até obter uma textura de farofa úmida. Acrescente a água gelada aos poucos, até formar uma massa homogênea e maleável. Cubra com um pano e leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o tofu por 3 minutos em fogo baixo. Adicione o leite vegetal, o amido dissolvido, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até engrossar levemente, formando um creme.

Montagem

Forre forminhas de empada com a massa, reservando uma pequena porção para cobrir. Distribua o recheio nas forminhas e decore com os aspargos e os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até a massa ficar dourada. Retire do forno, espere amornar e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Empada vegetariana de shimeji

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de água gelada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 xícaras de chá de cogumelo shimeji picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o óleo de coco até obter uma massa homogênea. Adicione a água e misture novamente. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o cogumelo shimeji, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até dourar. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

