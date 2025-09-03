Utilizar cascas, talos e folhas de determinados vegetais é importante para um aproveitamento integral dos alimentos. Por vezes, essas partes não precisam ser jogadas no lixo e podem ser usadas em receitas deliciosas e saudáveis. Dessa forma, você melhora a qualidade nutricional das refeições e reduz o desperdício.
A seguir, confira como preparar algumas receitas com cascas, folhas e talos de alimentos!
Bolinho de folhas e talos
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas e talos lavados e picados
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 10 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 cebola descascada e picada
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente as folhas, os talos, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e refogue bem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com a farinha de trigo. Junte o refogado reservado e, por último, o fermento químico. Misture delicadamente.
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um bolinho e coloque na panela para fritar. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, coloque os bolinhos em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.
Dica: as folhas e talos utilizados no preparo podem ser de beterraba, couve, espinafre, cenoura, brócolis, nabo ou de qualquer outro vegetal de sua preferência.
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de couve-flor
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado
- 1 colher de café de sal
- Margarina para untar
Modo de preparo
Em água corrente, lave as folhas, escorra e corte-as em tiras. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente as folhas de couve-flor e o sal e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com margarina e disponha o refogado sobre ela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 200 g de macarrão
- Talos e folhas de 1 brócolis
- 1/4 de xícara de chá de amendoim torrado
- 100 ml de leite de coco
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os talos, as folhas e a cebola. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Retire os talos, as folhas e a cebola e reserve. Na água do cozimento, coloque o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve.
Em um liquidificador, bata os talos, as folhas, a cebola, o amendoim torrado, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para uma panela, junte o macarrão e mexa para envolver. Sirva em seguida.
Torta de talos e cascas de legumes
Ingredientes
Massa
- 300 g de farinha de trigo
- 170 ml de água
- 250 g de manteiga
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Sal a gosto
Recheio
- 1 xícara de chá de cascas de cenoura picadas
- 1 xícara de chá de cascas de beterraba picadas
- 1 xícara de chá de talos de espinafre picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão sem sementes e picado
- 1 fio de óleo
- Sal a gosto
Montagem
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato retangular. Coloque a manteiga no centro da massa, dobre levando as laterais para o meio e abra novamente com a ajuda de um rolo. Repita o processo 3 vezes para obter uma massa folhada. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione o alho, a cebola e o pimentão e refogue até dourar. Acrescente as cascas, o talo de espinafre e o sal e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Reserve. Unte uma assadeira de fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Coloque metade da massa sobre ela, recheie e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Refogado de casca de legumes
Ingredientes
- Cascas de 3 batatas
- Cascas de 6 cenouras
- Cascas de 3 chuchus
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Azeite de oliva, cheiro-verde picado e sal a gosto
Modo de preparo
Em água corrente, lave bem as cascas e pique-as em pedaços pequenos. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o tomate e refogue até a cebolas ficar transparente. Junte as cascas e refogue mais 5 minutos. Por último, coloque o cheiro-verde e o sal, misture e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 4 talos de aipo grandes
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 2 xícaras de chá de amendoim torrado sem sal e sem pele
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em água corrente, lave bem os talos de aipo e corte em pedaços de cerca de 10 cm. Reserve. Em um liquidificador, bata o amendoim torrado até obter uma pasta cremosa, pausando para raspar as laterais do liquidificador. Acrescente o sal e bata para incorporar. Após, com uma colher, preencha a cavidade de cada pedaço de aipo. Distribua as uvas-passas por cima, pressionando levemente para fixar. Sirva em seguida.
Carne de casca de banana
Ingredientes
- Cascas de 8 bananas
- 2 colheres de sopa de vinagre
- Água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 1/4 de pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1/4 de pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1/4 de colher de sopa de páprica defumada
- 1/4 de colher de chá de sal
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte as cascas das bananas em tiras. Coloque em um recipiente, cubra com água e adicione o vinagre. Deixe de molho por 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente os pimentões e refogue por mais 3 minutos. Por último, coloque as cascas de banana e refogue até ficarem macias. Tempere com cheiro-verde, sal e páprica defumada. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de talos e cascas de legumes
Ingredientes
- Folhas de cenoura e agrião com talo
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de proteína de soja hidratada
- 2 l de água
- Sal, azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as folhas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione a proteína de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola, o alho e o tomate e doure. Acrescente a mistura reservada e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, tempere com sal e cheiro-verde. Sirva em seguida.
