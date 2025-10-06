A few storms this evening around Omaha
ABSOLUTELY. WELL, WE’RE WATCHING SOME SHOWERS AND THUNDERSTORMS POPPING UP NOW, MOVING ACROSS THE METRO AND GIVING US SOME RAINFALL. AND LOOKS LIKE WE’LL BE WITH US FOR MUCH OF THE EVENING TONIGHT, AND ALSO FOR AT LEAST THE FIRST HALF OF TOMORROW. SO TRYING TO GET SOMETHING DONE OUTSIDE THIS RAIN FACTOR TIME. IT’S A FOUR. UNPLEASANT FOR BEING AND WORKING OUTSIDE. THIS IS DEUEL POLL OVER THE LAST HOUR. SOME RUMBLES OF THUNDER NOW INTO INTERIOR OMAHA INSIDE THE 684 EDDIE LOUP A LITTLE BIT STRONGER. STORM JUST KIND OF WENT THROUGH LINCOLN WAVERLE. WE MAY GET A BRIEF WIND GUST 5060 MILES AN HOUR, POSSIBLY GET A HAILSTONE HALF AN INCH, MAYBE SOME ISOLATED ONE INCH. SO STORM PREDICTION CENTER SAYS THERE’S A MARGINAL RISK OF A SEVERE STORM FAR SOUTHEAST NEBRASKA, SOUTHWEST IOWA, BUT NOT ANTICIPATING PUTTING OUT A SEVERE WEATHER WATCH. THERE’S 7.30 ON THE COMPUTER MODEL. SCATTERED STORMS IN THE AREA, ALONG WITH RAIN. 10:00 SOME, ALTHOUGH KIND OF A TENDENCY FOR THE BETTER RAIN PRODUCING STORMS TO SHIFT JUST EAST AND SOUTH WITH TIME. THERE’S 130 3:00 IN THE MORNING, ANOTHER ROUND OVERNIGHT, 530 IN THE MORNING. HOW MUCH RAIN FALL? REMEMBER, THIS IS JUST SORT OF A GUIDE. BUT IF YOU GET HIT BY A COUPLE OF THESE THUNDERSTORMS, YOU COULD GET OVER AN INCH. THIS HAS GOT ALMOST TWO IN NEBRASKA CITY. YOU GET NORTH OF THE METRO. PROBABLY WON’T BE SO MUCH TEKAMAH, COLUMBUS AND NORFOLK TODAY. OUR HIGH TEMPERATURE SO FAR HAS BEEN 83. THAT IS 12 ABOVE THE AVERAGE. ANOTHER WARM DAY AND 66. THE LOW. OFFICIALLY IT HASN’T RAINED YET. AT EPPLEY THERE HAVE BEEN SPRINKLES AND LIGHT SHOWERS AROUND, BUT IT’S GOING TO. WE’RE GOING TO GET THAT RAIN AT EPPLEY AIRFIELD. YOU SEE A DARK CLOUD OVER THE CITY RIGHT NOW. SOME RAIN CAMERA HERE AT THE METHODIST WOMEN’S HOSPITAL, 80 SOUTHWEST BREEZE AT SEVEN, BUT 74 IN FREMONT WITH SOME RAIN. 80 IN LINCOLN, 80 IN NEBRASKA CITY. DEW POINTS ARE UP A LITTLE BIT. SO THAT’S WHERE YOU HAVE THE BETTER POTENTIAL FOR A ISOLATED AND ISOLATED, STRONGER STORM. DEW POINTS DOWN A BIT OUT TO THE NORTHWEST BEHIND THE FRONT. THAT’S NOW THROUGH FREMONT, THROUGH COLUMBUS, THROUGH NORFOLK, THROUGH YORK. AND IT’S WHAT THE STORMS ARE DEVELOPING ON AT THE MOMENT. YOU CAN SEE IT RIGHT THERE. SCATTERED THUNDERSTORM ACTIVITY, SOMEWHAT MORE UNSTABLE AIR TO THE SOUTHEAST, BETTER CHANCE OF SHOWERS AND STORMS, MUCH COOLER AIR. THIS IS A HUGE CHANGE IN THE TEMPERATURES COMING TONIGHT, AS THAT SOUTHWEST WIND IS REPLACED BY A NORTH WIND. YOU SEE THE PERIODIC SHOWER AND THUNDERSTORM ACTIVITY. THERE’S TOMORROW MORNING. THERE’S THE AFTERNOON, MOSTLY DONE. PROBABLY STAYS PRETTY CLOUDY, AND IT WILL BE A LOT COOLER, A LOT COOLER TOMORROW. EVENTUALLY A LOW OF 54 TONIGHT AT SOUTHWEST. WINDS SWITCH AROUND TO THE NORTH. SHOWERS ARE LIKELY. A FEW THUNDERSTORMS, NO WIDESPREAD SEVERE WEATHER, BUT MAYBE SOMETHING VERY ISOLATED. LOOK AT THAT. IN THE 50S ALL DAY TOMORROW, SHOWERS QUITE COOL IN THE MORNING. WE’LL SAY 60 FOR THE HIGH. THAT COULD BE AT ONE IN THE MORNING. AND THAT’S A BEAUTIFUL FALL WEATHER ON THE WAY FOR TUESDAY AND WEDNESDAY. LOWS IN THE 40S. HIGHS UPPER 60S TO NEAR 70. THAT’S ROB MCCARTNEY WEATHER. DOESN’T LIKE THIS 8885. GIVE HIM 6570. HE’S LOVING IT. BUT IF YOU LIKE 80 WE’VE GOT SOME MORE OF THOSE ON THE WAY LATE THIS WEEK AND ALSO INTO NEXT WEEKEND. YOU’RE JUST TRYING TO PLEASE EVERYBODY, BILL.
Updated: 5:54 PM CDT Oct 5, 2025
