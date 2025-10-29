Atendendo a pedido do Ministério Público do Paraná, a Vara Criminal de Centenário do Sul, no Norte Central do estado, determinou, nesta quinta-feira, 23 de outubro, o afastamento, por prazo indeterminado, de um servidor público de Cafeara — município que integra a comarca — de cargo de chefe do Setor de Recursos Humanos. O homem foi denunciado pelo MPPR, na última terça-feira, 21 de outubro, por peculato eletrônico.
Áudio do promotor de Justiça Renato Sant Anna
A investigação, conduzida pela Promotoria de Justiça de Centenário do Sul, aponta que o servidor aumentou, de modo ilegal, o próprio salário e o de outros dois colegas. Conforme apurado, no dia 26 de setembro deste ano, o servidor inseriu dados falsos no sistema informatizado do Poder Executivo de Cafeara, “para obter vantagem indevida para si e para terceiros, qual seja, o aumento de gratificações salariais”, em favor da servidora (…), no valor de R$ 1.417,35; do servidor (…), no valor de R$ 567,10; bem como em seu próprio benefício, recebendo R$ 567,09.
A medida cautelar de afastamento do cargo foi deferida pela Justiça com base no entendimento de que “a materialidade delitiva está estampada nos diversos documentos colacionados ao processo”, incluindo decretos e portarias sem a assinatura do prefeito, que elevaram as gratificações dos três servidores. Além disso, considerou-se a medida necessária porque os delitos, em tese, cometidos pelo servidor estão diretamente relacionados ao exercício de suas funções, de modo que sua permanência no cargo poderia ser prejudicial ao Poder Público Municipal.
Processo nº 0001951-33.2025.8.16.0066
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226