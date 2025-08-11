6abc Digital Staff Image

Crews battle flames at abandoned super market in Frankford

PHILADELPHIA (WPVI) — Philadelphia firefighters quickly put out a smokey fire in Frankford.

It happened around 2:45 a.m. Sunday in the area of Frankford Avenue and Pratt Street – at the abandoned Thriftway Super Market.

It took crews about 15 minutes to get everything under control.

No one was injured.

Officials are now investigating the cause.

