Na tarde desta segunda-feira (18) um ônibus que seguia com destino ao Rio de Janeiro foi abordado por uma equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel.
De acordo com as informações, dois passageiros foram alvos da ação policial. Uma mulher foi flagrada com tablets e cigarros eletrônicos. Os produtos foram apreendidos e ela foi liberada.
Com outro passageiro foram encontrados medicamentos, que estavam escondidos em caixas de som e embalagens contendo um pó branco, que seria analisado. Ele foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos.