Um homem de 63 anos de idade perdeu a vida após um acidente de trabalho em Rio do Salto, distrito de Cascavel, na tarde deste sábado (12).
Conforme informações apuradas pela CGN, ele foi atingido por uma árvore enquanto realizava o serviço de corte no interior de uma fazenda localizada na Linha São João.
Segundo detalhado pelos socorristas que atenderam à ocorrência, o homem sofreu politraumatismo e não resistiu aos graves ferimentos. A morte foi constada pelo médico do Siate.
A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O corpo do trabalhador será recolhido pela Polícia Científica e passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares para os atos fúnebres.